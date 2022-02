Encore quelques petits jours à patienter avec le grand et tant attendu retour de Juan Martin Del Potro en compé­ti­tion. Il aura lieu dans son pays, à Buenos Aires (ATP 250) du 7 au 13 février.

L’Argentin, qui s’est déjà entraîné sur le court central, a exprimé son plaisir et sa hâte sur les réseaux sociaux. Il n’a joué qu’une seule fois dans sa capi­tale, en 2006.

Pour rappel, Del Po’, opéré à de multiples reprises au genou, n’a plus joué depuis 2 ans et demi sur le circuit, et une victoire au Queen’s contre Denis Shapovalov (19 juin 2019).

Le monde du tennis s’im­pa­tiente de revoir la « Tour de Tandil », aujourd’hui 757e mondial.