Le poten­tiel dernier match de la carrière de Juan Martin Del Potro a été programmé à 13h, heure locale (17h en France). L’Argentin pour­rait, comme il l’a annoncé samedi, prendre sa retraite à l’issue de son 1er tour à Buenos Aires contre son compa­triote, Federico Delbonis, après plus de deux ans et demi loin du circuit.

La « Tour de Tandil » a fait quelques confes­sions sur sa prépa­ra­tion avant cette journée qui s’an­nonce remplie d’émotions.

« Aujourd’hui l’as­pect sportif est un peu sur la touche, le but est de jouer à fond jusqu’au dernier point. Même si Fede est mon rival, c’est ma façon d’aborder chaque match. J’ai toujours dit que le jour où je parti­rais, ce serait en jouant au tennis, pas dans une salle de presse. C’est pour­quoi j’ai accepté ce défi, en entrant sur le court d’un tournoi où j’ai commencé ma carrière. Je suis très heureux de partager ces moments et de me sentir comme un joueur pendant quelques jours, c’est ce dont j’avais besoin », a confié Juan Martin Del Potro.