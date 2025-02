À la fois ému et serein lors de son passage en confé­rence de presse avant le début de l’ATP 250 de Buenos Aires, chez lui, en Argentine, Diego Schwartzman, qui sera opposé à Nicolas Jarry pour peut‐être le tout dernier match de sa carrière, a été inter­rogé sur la manière dont les gens se souvien­dront de lui.

« On ne cesse de se demander pour­quoi on touche les gens. Ce que les gens fini­ront par retenir, c’est qu’avec des capa­cités natu­relles moindres, j’ai pu faire une grande carrière. On me demande souvent quelles étaient mes habi­tudes, j’ai simple­ment essayé de mettre beau­coup de choses de côté pour tirer le meilleur parti de chaque détail. Il faut toujours avoir un bon niveau pour arriver au sommet, ce n’est pas seule­ment une ques­tion d’ef­forts et de sacri­fices, cela vient plus tard. »