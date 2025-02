Opposé ce mercredi à Nicolas Jarry pour peut‐être le dernier match de sa carrière, au premier tour de l’ATP 250 de Buenos Aires, Diego Schwartzman a évoqué avec beau­coup de sincé­rité sa carrière et notam­ment le sujet de sa petite taille (1,70 m).

An extract from Diego Schwartzman’s fare­well essay



« Something a lot of people spoke about was my height, 170 centi­metres. I didn't like that during my career, because many times when I was playing good tour­na­ments, everyone was asking me how I did it and how I was going to win…