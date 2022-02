Le moment tant redouté arrive au moment où l’es­poir renaissait.

En confé­rence de presse à Buenos Aires ce samedi où il va effec­tuer son grand retour après plus de deux ans et demi loin du circuit, Juan Martin Del Potro a avoué en larmes envi­sager sérieu­se­ment de prendre sa retraite après ce tournoi. Son match de mardi contre son compa­triote Federico Delbonis sera donc peut‐être son dernier. La « Tour de Tandil » a expliqué cette déci­sion évidem­ment extrê­me­ment diffi­cile à prendre, qui va déchirer le coeur de tous les fans de tennis.

« Je ressens ce moment depuis long­temps, en l’ima­gi­nant, je pense que c’est l’un des messages les plus diffi­ciles que j’ai à trans­mettre. Tout le monde pense que je vais faire un retour au tennis, mais c’est peut‐être plus un adieu. J’ai fait trop d’ef­forts pour conti­nuer et mon genou me fait vivre un cauchemar. Je dors avec douleur depuis deux ans et demi. J’ai essayé pendant de nombreuses années, de nombreuses alter­na­tives, des trai­te­ments, des méde­cins, diffé­rentes façons de le résoudre, mais je n’ai pas réussi. Je n’au­rais jamais imaginé me retirer du tennis si ce n’était pas jouer sur le court, donc je n’ai pas trouvé de meilleur tournoi que celui de Buenos Aires pour le faire. Après ces semaines, Dieu dira ce qu’il adviendra de mon avenir, mais aujourd’hui, je décide de vivre comme une personne de 33 ans sans douleur, pas comme un athlète profes­sionnel, même si je n’ai jamais aban­donné », a confié le vain­queur de l’US Open 2009, opéré pour rappel quatre fois du genou ces trois dernières années.