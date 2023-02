Blessé ces dernières semaines, Carlos Alcaraz va jouer à Buenos Aires la semaine prochaine (13 au 19 février) son premier tournoi de l’année. A cette occa­sion, son entraî­neur Juan Carlos Ferrero a accordé un petit entre­tien à Eurosport Espagne. Il évoque notam­ment la place de numéro 1 mondial, reprise par Novak Djokovic après son sacre à l’Open d’Australie.

« L’objectif d’être numéro 1 est toujours dans la tête mais, natu­rel­le­ment, ce n’est pas une obses­sion, en raison de sa jeunesse et parce qu’il l’a déjà été. Pour l’ins­tant, ce que Carlos veut, c’est être en bonne santé et pouvoir jouer, il veut montrer son meilleur niveau et se battre pour gagner des tour­nois », a clarifié le coach espagnol.