La mini tournée sud‐américaine sur terre battue du mois de février avec notam­ment les tour­nois de Buenos Aires et Cordoba (supprimé depuis cette saison) est une période très spéciale pour la famille Cerundolo.

Si le plus grand, Francisco, actuel 28e mondial, est un joueur poly­va­lent et confirmé du circuit prin­cipal, ce n’est pas vrai­ment le cas du petit frère, Juan Manuel (139e), qui reste un pur spécia­liste de l’ocre et qui s’était notam­ment illustré en rempor­tant, à l’oc­ca­sion de sa première parti­ci­pa­tion à un tournoi de ce type, son premier titre ATP à Cordoba en 2021 en étant classé 335e mondial.

Alors que la pluie a perturbé l’or­ga­ni­sa­tion de l’Open d’Argentine ce mardi, les deux frères ont été programmés en même temps. Du coup, leur père a décidé de se placer à un endroit stra­té­gique afin d’ob­server et de supporter en même temps ses deux fistons.

Et forcé­ment, cela peut créer quelques problèmes notam­ment lorsque le papa a crié pour encou­rager Juan Manuel après un point alors que Francisco était de son côté en plein échange.

Momento exacto de « Vamos Juanma » : 🤣pic.twitter.com/3bbKmAZGog — MATU (@MatuCARP86) February 12, 2025

« Tu peux te faire », lui a lancé en plein match son aîné alors qu’il était à la lutte avec l’Italien Darderi.

Mais l’his­toire ne s’ar­rête pas là puisque Francisco et Juan Manuel, tous les deux vain­queurs, vont se retrouver et s’af­fronter en huitièmes de finale. Un moment magni­fique et qui permettra au moins au papa de ne pas jongler entre deux courts et d’en­cou­rager ses deux fils en même temps.