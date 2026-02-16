Enfin lauréat chez lui après deux finales perdues, Francisco Cerundolo a vécu un rêve éveillé en dominant l’Italien Darderi en deux manches : 6–4, 6–2.
« C’est chez moi, et j’ai toujours rêvé de gagner ici. Je suis tellement heureux d’y être parvenu. J’ai gagné des tournois à l’étranger, avec cinq personnes pour m’encourager, mais gagner ici, devant tout mon public, devant toute la foule, c’est unique. C’est difficile à décrire »,On pourrait croire que c’est juste une question de talent, mais il y a beaucoup d’entraînement, une volonté constante de progresser. Nous avons fait une très bonne préparation. C’est la seule semaine où je joue à domicile, hormis la Coupe Davis. C’est formidable car j’ai pu faire plaisir à ma famille. C’est différent »
Publié le lundi 16 février 2026 à 09:12