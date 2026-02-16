AccueilATPATP - Buenos AiresFrancisco Cerundolo : "J'ai gagné des tournois à l'étranger, avec cinq personnes...
Francisco Cerundolo : « J’ai gagné des tour­nois à l’étranger, avec cinq personnes pour m’en­cou­rager, mais gagner ici, devant tout mon public, devant toute la foule, c’est unique »

Enfin lauréat chez lui après deux finales perdues, Francisco Cerundolo a vécu un rêve éveillé en domi­nant l’Italien Darderi en deux manches : 6–4, 6–2.

« C’est chez moi, et j’ai toujours rêvé de gagner ici. Je suis telle­ment heureux d’y être parvenu. J’ai gagné des tour­nois à l’étranger, avec cinq personnes pour m’en­cou­rager, mais gagner ici, devant tout mon public, devant toute la foule, c’est unique. C’est diffi­cile à décrire »,On pour­rait croire que c’est juste une ques­tion de talent, mais il y a beau­coup d’en­traî­ne­ment, une volonté constante de progresser. Nous avons fait une très bonne prépa­ra­tion. C’est la seule semaine où je joue à domi­cile, hormis la Coupe Davis. C’est formi­dable car j’ai pu faire plaisir à ma famille. C’est diffé­rent »

Publié le lundi 16 février 2026 à 09:12

