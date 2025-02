Tête de série numéro 5 de l’ATP 250 de Buenos Aires où il sera opposé à l’Italien Darderi au premier tour, le local Francisco Cerundolo a été inter­rogé en confé­rence de presse sur la présence dans le tableau de l’ac­tuel 2e joueur mondial, Alexander Zverev.

Et visi­ble­ment, l’Allemand, malgré son statut, ne lui fait pas peur notam­ment sur un tournoi qu’il connaît à merveille.

« Zverev est peut‐être le grand favori sur le papier, mais je pense que le tableau est très équi­libré et que n’im­porte qui peut le surprendre et le battre. Le jeu est de plus en plus rapide, sans trop de tactique, et chaque tournoi est une oppor­tu­nité pour tout le monde. »