La réac­tion de Francisco Cerundolo après sa victoire contre Luciano Darderi (6−4, 6–2) en finale de l’ATP 250 de Buenos Aires en dit long sur son soulagement.

Le 19e joueur mondial voulait s’im­poser chez lui, en Argentine, après ses finales perdues contre Diego Schwartzman en 2021 et contre Joao Fonseca la saison dernière, en 2025.

Worth the wait 😎



The moment @FranCerundolo became a cham­pion in Buenos Aires for the first time 🇦🇷#ArgOpen pic.twitter.com/hxMloitkI0 — Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2026

« Depuis que j’ai parti­cipé à ce tournoi pour la première fois, je rêvais de le remporter. Lorsque j’ai passé les quali­fi­ca­tions pour la première fois et que je me suis qualifié pour le tableau prin­cipal, c’était déjà un luxe pour moi. Je ne savais pas si je revien­drais jouer, même si j’avais l’es­poir de parti­ciper plusieurs fois. Deux ans plus tard, j’ai passé les quali­fi­ca­tions et je me suis qualifié pour ma première finale, ce qui était tota­le­ment inat­tendu. À partir de là, j’ai progressé, j’ai amélioré mon clas­se­ment et je me suis vu comme un candidat plus sérieux pour ce tournoi. L’année dernière, j’ai perdu la finale, mais je pensais avoir une autre chance, c’était donc mon état d’es­prit depuis le début de la semaine. J’ai pris les matchs les uns après les autres jusqu’à atteindre mon objectif, je voulais vrai­ment gagner ici à Buenos Aires, j’ai un lien très fort avec ce club et ces gens », a déclaré l’Argentin dans des propos relayés par Punto de Break après son sacre.