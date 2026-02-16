La réaction de Francisco Cerundolo après sa victoire contre Luciano Darderi (6−4, 6–2) en finale de l’ATP 250 de Buenos Aires en dit long sur son soulagement.
Le 19e joueur mondial voulait s’imposer chez lui, en Argentine, après ses finales perdues contre Diego Schwartzman en 2021 et contre Joao Fonseca la saison dernière, en 2025.
Worth the wait 😎— Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2026
The moment @FranCerundolo became a champion in Buenos Aires for the first time 🇦🇷#ArgOpen pic.twitter.com/hxMloitkI0
« Depuis que j’ai participé à ce tournoi pour la première fois, je rêvais de le remporter. Lorsque j’ai passé les qualifications pour la première fois et que je me suis qualifié pour le tableau principal, c’était déjà un luxe pour moi. Je ne savais pas si je reviendrais jouer, même si j’avais l’espoir de participer plusieurs fois. Deux ans plus tard, j’ai passé les qualifications et je me suis qualifié pour ma première finale, ce qui était totalement inattendu. À partir de là, j’ai progressé, j’ai amélioré mon classement et je me suis vu comme un candidat plus sérieux pour ce tournoi. L’année dernière, j’ai perdu la finale, mais je pensais avoir une autre chance, c’était donc mon état d’esprit depuis le début de la semaine. J’ai pris les matchs les uns après les autres jusqu’à atteindre mon objectif, je voulais vraiment gagner ici à Buenos Aires, j’ai un lien très fort avec ce club et ces gens », a déclaré l’Argentin dans des propos relayés par Punto de Break après son sacre.
Publié le lundi 16 février 2026 à 13:28