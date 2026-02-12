AccueilATPATP - Buenos AiresJoao Fonseca, battu dès son entrée en lice : "Les gens disent...
ATP - Buenos Aires

Joao Fonseca, battu dès son entrée en lice : « Les gens disent que je suis le prochain Guga, Alcaraz ou Sinner mais ce n’est pas parce que j’ai gagné ici l’année dernière que j’al­lais gagner cette année »

Alors qu’il avait remporté à Buenos Aires la saison dernière le premier titre de sa carrière sur le circuit prin­cipal, Joao Fonseca s’est incliné dès son entrée en lice cette année dans la capi­tale argentine. 

Le tenant du titre, 33e mondial, a été battu en trois sets par le Chilien Alejandro Tabilo (71e) : 6–3, 3–6, 7–5.

Si l’en­goue­ment est impor­tant autour de lui, le Brésilien demande du temps. 

« C’est une défaite très diffi­cile pour moi. J’ai tout essayé, mais j’ai manqué de confiance. Je continue à travailler dur et à rester positif. Évidemment, les gens ont des attentes et parlent de moi. Ils disent que je suis le prochain Guga, Alcaraz, Sinner. Je suis en train d’écrire mon histoire. Ce n’est pas parce que j’ai gagné à Buenos Aires l’année dernière que j’al­lais gagner cette année. Et ce n’est pas parce que je suis 24e à 19 ans que je vais être 1er l’année prochaine », a déclaré Joao Fonseca après sa défaite. 

