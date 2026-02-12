Alors qu’il avait remporté à Buenos Aires la saison dernière le premier titre de sa carrière sur le circuit prin­cipal, Joao Fonseca s’est incliné dès son entrée en lice cette année dans la capi­tale argentine.

Le tenant du titre, 33e mondial, a été battu en trois sets par le Chilien Alejandro Tabilo (71e) : 6–3, 3–6, 7–5.

Si l’en­goue­ment est impor­tant autour de lui, le Brésilien demande du temps.

“Obviamente vas a tener expec­ta­tivas y personas hablando de mí. Que soy el próximo Guga, Alcaraz, Sinner. Estoy haciendo mi historia. No por ganar Buenos Aires el año pasado iba a ganar este año. Y no por ser 24° a los 19 años quiere decir que voy a ser 1° el año que viene” https://t.co/gH8ogws0H1 — Lautaro Miranda Núñez (@Lautarotenn1s) February 12, 2026

« C’est une défaite très diffi­cile pour moi. J’ai tout essayé, mais j’ai manqué de confiance. Je continue à travailler dur et à rester positif. Évidemment, les gens ont des attentes et parlent de moi. Ils disent que je suis le prochain Guga, Alcaraz, Sinner. Je suis en train d’écrire mon histoire. Ce n’est pas parce que j’ai gagné à Buenos Aires l’année dernière que j’al­lais gagner cette année. Et ce n’est pas parce que je suis 24e à 19 ans que je vais être 1er l’année prochaine », a déclaré Joao Fonseca après sa défaite.