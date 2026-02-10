AccueilATPATP - Buenos AiresJoao Fonseca : "C'est incroyable de jouer ici. Et même si je...
ATP - Buenos Aires

Joao Fonseca : « C’est incroyable de jouer ici. Et même si je suis Brésilien, je sens qu’ils me respectent et me soutiennent »

Jean Muller
Par Jean Muller

Présent sur l’ATP 250 de Buenos Aires pour défendre son titre, Joao Fonseca est comme chez lui au pays de Diego Maradona. En méforme sur l’Open d’Australie, le Brésilien veut se relancer et lancer saison. 

« C’est incroyable de jouer ici. Le public de Buenos Aires s’y connaît beau­coup en tennis et, bien que je sois brési­lien, je sens qu’ils me respectent et me soutiennent. C’est l’un de mes tour­nois préférés du circuit à cause de cette ambiance. »

Il est vrai que le public argentin est connu pour être l’un des plus chauds du monde.

Publié le mardi 10 février 2026 à 09:54

