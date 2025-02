Tombeur de Laslo Djere en demies de l’ATP 250 de Buenos Aires (7−6, 5–7, 6–1), Joao Fonseca, intègre au XXIe siècle le top 10 des plus jeunes fina­listes sur le circuit prin­cipal, juste devant un certain Roger Federer. Mais pas ques­tion de s’en­flammer pour le phéno­mène brésilien !

« Chaque joueur a son temps. Que j’at­teigne ma première finale ATP plus jeune que Federer, cela ne veut pas dire que je vais devenir comme lui. Pour moi, ces compa­rai­sons ne veulent rien dire, chaque joueur essaie d’écrire sa propre histoire. Pour l’ins­tant, je suis en train d’écrire une bonne histoire, je suis encore nouveau et très jeune, donc je me concentre sur le plaisir. J’espère qu’avec le temps, j’écrirai une belle histoire. »

Pour tenter de remporter le premier titre de sa jeune carrière, Joao Fonseca va affronter ce dimanche le local Francisco Cerundolo.