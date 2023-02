Quel jeune homme peut assumer norma­le­ment et serei­ne­ment un sacre en Grand Chelem et une place de numéro 1 mondial à seule­ment 19 ans ? Carlos Alcaraz gère au mieux la situa­tion, très bien entouré par sa famille, son équipe et surtout celui qu’il consi­dère comme son « second père », son entraî­neur Juan Carlos Ferrero. Ce dernier a fait une décla­ra­tion à ce sujet avant le retour de son joueur prévu cette semaine à Buenos Aires.

« Les dangers sont toujours là, qu’il s’agisse d’ami­tiés ou de distrac­tions, ils sont et seront toujours là. Ce que nous essayons de faire, c’est de contrôler la situa­tion norma­le­ment et en sachant quel est son âge. Pour l’ins­tant, je n’ai pas vu de chan­ge­ment chez Carlos », a prévenu l’en­traî­neur espa­gnol dans un entre­tien accordé à Eurosport.