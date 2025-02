Tous les deux quali­fiés pour les huitièmes de finale de l’ATP 250 de Buenos Aires, les frères Cerundolo, Francisco (26 ans, 28e mondial) et Juan Manuel (23 ans, 139e), vont donc se retrouver pour la deuxième fois sur le circuit profes­sionnel, quatre ans après un premier duel sur un Challenger brési­lien en 2021 (6−1, 7–5 pour Francisco).

Conscient de ne pas être favori, Juan Manuel, le plus jeune et le moins bien classé des deux, a expliqué avec beau­coup de fran­chise et un peu d’hu­mour qu’il n’au­rait aucun remord à l’emporter.

Juanma sobre enfren­tarse con Fran : “Cuando salió el cuadro no me gustó en caso de ganar, porque iba a ser medio un embole el partido. Si le ganas sentís un poco de culpa, pero a la vez, como él está mucho mejor, me parece que no voy a sentir nada. Si me gana que la sienta el” pic.twitter.com/hXNQ79W0nh — Todo Sobre Tenis (@Tsobretenis) February 12, 2025

« Quand le tirage au sort a été effectué, je savais que si je gagnais, ça allait être un peu le bordel. Si vous le battez, vous ressentez un peu de culpa­bi­lité, mais en même temps, comme il est bien meilleur que moi, je ne pense pas que je vais ressentir quoi que ce soit. S’il me bat, il se sentira coupable (sourire). »