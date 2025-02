« C’est un très beau tournoi, les terrains ne sont pas très bons mais il y a du soleil », s’est permis de lâcher Holger Rune après avoir été dominé par Mariano Navone en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Buenos Aires. Des propos irres­pec­tueux selon le rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron.

Lo de la rueda de prensa de Buenos Aires no tiene nombre.



Imaginen el dinero que habrá pagado el torneo para traerle como segundo cabeza de cartel junto a Sascha. La gente que vino a verle encan­tada, para que dejara esa actua­ción, enfermo todavía o no, y unas decla­ra­ciones que… pic.twitter.com/0ioQVhKC60 — José Morón (@jmgmoron) February 14, 2025

« La confé­rence de presse de Rune à Buenos Aires est indes­crip­tible. Imaginez l’argent que le tournoi a dû débourser pour le faire venir en deuxième tête d’af­fiche aux côtés de Zverev. Les gens venus le voir étaient ravis, pour qu’il sorte cette pres­ta­tion, malade ou non, et des décla­ra­tions diffi­ci­le­ment compré­hen­sibles. Non seule­ment il concourt sans être à 100%, lais­sant un joueur de haut niveau hors du tableau au premier tour, avec un cachet très élevé, mais en plus il pousse un coup de gueule au tournoi et dit que ses courts ne sont pas bons. Si c’était le cas, la chose normale serait de le dire en off, pour que le tournoi puisse travailler dessus, mais cela n’aide pas du tout de criti­quer publi­que­ment leurs courts comme ça. Et vous ajoutez à cela ‘je ne sais pas si je rejouerai un jour ici’. Honnêtement, si j’étais le direc­teur du tournoi, je ne l’ap­pel­le­rais plus jamais. »