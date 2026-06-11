On s’y attendait, mais c’est allé plus vite que prévu. L’ATP a décidé de racheter le tournoi de Buenos Aires. Ce n’est donc pas une surprise.
Les anciens propriétaires, la société Tennium, va donc recevoir un beau chèque tout en étant encore la société chargée de l’organisation pendant cinq ans.
ATP 250 de Buenos Aires será vendido pela empresa Tennium para a própria ATP. É mais uma novidade com a chegada do Masters 1000 da Arábia Saudita a partir de 2028.— Pedro Melo 🎙️ (@pedrohmelo_) June 10, 2026
O torneio seguiria no Buenos Aires Lawn Tennis Club e no saibro nos próximos dois anos. No entanto, a ideia é que… pic.twitter.com/V6kTk2PWVi
Le tournoi va se transformer radicalement en 2029 en passant en ATP500 et aussi en se jouant sur dur.
L’idée de transformer cette partie de la saison qui était 100% terre battue en préparation pour le fameux Masters1000 en Arabie Saoudite fait donc son chemin tranquillement.
On sait que c’est un souhait du président Andrea Gaudenzi qui y voit une vraie opportunité pour le développement du tennis dans cette zone du globe.
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 10:51