On s’y atten­dait, mais c’est allé plus vite que prévu. L’ATP a décidé de racheter le tournoi de Buenos Aires. Ce n’est donc pas une surprise.

Les anciens proprié­taires, la société Tennium, va donc rece­voir un beau chèque tout en étant encore la société chargée de l’or­ga­ni­sa­tion pendant cinq ans.

ATP 250 de Buenos Aires será vendido pela empresa Tennium para a própria ATP. É mais uma novi­dade com a chegada do Masters 1000 da Arábia Saudita a partir de 2028.



O torneio seguiria no Buenos Aires Lawn Tennis Club e no saibro nos próximos dois anos. No entanto, a ideia é que… pic.twitter.com/V6kTk2PWVi — Pedro Melo 🎙️ (@pedrohmelo_) June 10, 2026

Le tournoi va se trans­former radi­ca­le­ment en 2029 en passant en ATP500 et aussi en se jouant sur dur.

L’idée de trans­former cette partie de la saison qui était 100% terre battue en prépa­ra­tion pour le fameux Masters1000 en Arabie Saoudite fait donc son chemin tranquillement.

On sait que c’est un souhait du président Andrea Gaudenzi qui y voit une vraie oppor­tu­nité pour le déve­lop­pe­ment du tennis dans cette zone du globe.