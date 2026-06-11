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La terre battue sacri­fiée pour l’Arabie Saoudite

Par
Laurent Trupiano
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On s’y atten­dait, mais c’est allé plus vite que prévu. L’ATP a décidé de racheter le tournoi de Buenos Aires. Ce n’est donc pas une surprise. 

Les anciens proprié­taires, la société Tennium, va donc rece­voir un beau chèque tout en étant encore la société chargée de l’or­ga­ni­sa­tion pendant cinq ans. 

Le tournoi va se trans­former radi­ca­le­ment en 2029 en passant en ATP500 et aussi en se jouant sur dur. 

L’idée de trans­former cette partie de la saison qui était 100% terre battue en prépa­ra­tion pour le fameux Masters1000 en Arabie Saoudite fait donc son chemin tranquillement. 

On sait que c’est un souhait du président Andrea Gaudenzi qui y voit une vraie oppor­tu­nité pour le déve­lop­pe­ment du tennis dans cette zone du globe. 

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 10:51

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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