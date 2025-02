Après le dernier match de la carrière de Diego Schwartzman, dominé par Pedro Martinez à Buenos Aires, Rafael Nadal a rendu hommage à l’Argentin, qu’il a battu onze fois en douze matchs. « El Peque » a répondu au roi de la terre battue.

Rafa ❤️🥹. Gracias por dejarme compartir tantos momentos dentro y fuera de la cancha. Sos, fuiste y vas a ser leyenda por siempre. Enseñaste mucho al tenis, y gracias por una vez dejarme ganarte 😂😂😍😍. https://t.co/hFFgZvhQet — diego schwartzman (@dieschwartzman) February 14, 2025

« Rafa. Merci de m’avoir permis de partager tant de moments sur et en dehors du terrain. Tu es, tu as été et tu seras une légende pour toujours. Tu as beau­coup appris au tennis, et merci de m’avoir laissé te battre une fois (en quarts de finale à Rome en 2020, ndlr). »