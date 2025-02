Après son exploit face à Jarry, Diego n’avait plus la même énergie ce vendredi pour affronter l’Espagnol Martinez. Mené 2–6, 2–6, 15–40, le dernier point de sa carrière arri­vait à grands pas.

Pour faire de cette échéance un moment inou­bliable, le public argentin grand spécia­liste des l’am­biances incroyables a donc commencé a chanté avec une force et une vigueur digne d’une finale de Coupe Davis.

The last moments of El Peque’s career 🥲



Not a dry eye in the house as chants of ‘Diego, Diego’ reso­nated before match point…@dieschwartzman @ArgentinaOpen pic.twitter.com/qNysQrnszO