On le sait Gaël Monfils a envie que sa dernière saison soit une fête.

Pour l’ins­tant cela tourne un peu au « vinaigre ».

Il a perdu au premier tour à l’Open d’Australie en étant très peu éner­gique et il est main­te­nant contraint de déclarer forfait à Buenos Aires. Cet ATP250 remporté par Fonseca l’an dernier était la première étape de la « Monf » en Amérique du sud.

🚨 OFFICIEL ! Malade, Gaël Monfils est FORFAIT pour l’ATP 250 de Buenos Aires la semaine prochaine. 🇫🇷❌



Le Français effec­tuera son retour à Rio de Janeiro la semaine suivante. 🇧🇷



pic.twitter.com/t3RfYm29Zi — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) February 5, 2026

Sur la vidéo ci‐dessus on voit bien que la « Monf » est au « bout » de sa vie, qu’il est fatigué, il s’agit surement d’un virus.

La « Monf » n’a pas donné de préci­sions sur la suite, car il était aussi engagé à Rio au Brésil.