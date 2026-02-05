AccueilATPATP - Buenos AiresMonfils anéanti renonce à l'Argentine !
Monfils anéanti renonce à l’Argentine !

Jean Muller
On le sait Gaël Monfils a envie que sa dernière saison soit une fête. 

Pour l’ins­tant cela tourne un peu au « vinaigre ». 

Il a perdu au premier tour à l’Open d’Australie en étant très peu éner­gique et il est main­te­nant contraint de déclarer forfait à Buenos Aires. Cet ATP250 remporté par Fonseca l’an dernier était la première étape de la « Monf » en Amérique du sud.

Sur la vidéo ci‐dessus on voit bien que la « Monf » est au « bout » de sa vie, qu’il est fatigué, il s’agit surement d’un virus. 

La « Monf » n’a pas donné de préci­sions sur la suite, car il était aussi engagé à Rio au Brésil.

Publié le jeudi 5 février 2026 à 11:07

