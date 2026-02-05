On le sait Gaël Monfils a envie que sa dernière saison soit une fête.
Pour l’instant cela tourne un peu au « vinaigre ».
Il a perdu au premier tour à l’Open d’Australie en étant très peu énergique et il est maintenant contraint de déclarer forfait à Buenos Aires. Cet ATP250 remporté par Fonseca l’an dernier était la première étape de la « Monf » en Amérique du sud.
🚨 OFFICIEL ! Malade, Gaël Monfils est FORFAIT pour l’ATP 250 de Buenos Aires la semaine prochaine. 🇫🇷❌— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) February 5, 2026
Le Français effectuera son retour à Rio de Janeiro la semaine suivante. 🇧🇷
Sur la vidéo ci‐dessus on voit bien que la « Monf » est au « bout » de sa vie, qu’il est fatigué, il s’agit surement d’un virus.
La « Monf » n’a pas donné de précisions sur la suite, car il était aussi engagé à Rio au Brésil.
Publié le jeudi 5 février 2026 à 11:07