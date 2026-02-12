AccueilATPATP - Buenos AiresNavone (73e) interpelle Gaudenzi, patron de l'ATP : "En Chine, j'ai joué...
ATP - Buenos Aires

Navone (73e) inter­pelle Gaudenzi, patron de l’ATP : « En Chine, j’ai joué devant 5 personnes. C’est idiot de supprimer des tour­nois en Amérique du Sud. J’espère qu’ils réflé­chi­ront bien avant de prendre leurs décisions »

Alors qu’Andrea Gaudenzi vient tout juste d’être réélu pour un nouveau mandat à la tête de l’ATP, le diri­geant italien fait face à une vague de critiques depuis qu’il a prévu de supprimer plusieurs tour­nois de caté­gorie 250 au profit des 500 et surtout des Masters 1000 sur 11 jours tant décriés par les fans et les joueurs eux‐mêmes.

Dans le viseur de cette nouvelle réforme, la tournée sud‐américaine du mois de février risque de voir un ou plusieurs de ses tour­nois dispa­raître, dont le tournoi de Buenos Aires qui a lieu actuellement.

Du coup, le local Mariano Navone, actuel 73e joueur mondial, a décidé d’in­ter­peller direc­te­ment le patron de l’ins­tance dirigeante. 

« J’ai envie de lui dire que c’est la meilleure tournée au monde. Il a joué à Buenos Aires et il sait qu’ici, on respire le tennis. Hier (mardi), il y avait plein de monde ; ici, l’am­biance est diffé­rente. On ne peut pas perdre ça. C’est idiot de supprimer des tour­nois en Amérique du Sud. En Chine, j’ai joué devant 5 personnes. J’espère qu’ils réflé­chi­ront bien avant de prendre leurs décisions. »

