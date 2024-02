Tombeur de Carlos Alcaraz en deux manches (7–6(2), 6–3), ce samedi en demi‐finales de l’ATP 250 de Buenos Aires, après une pres­ta­tion assez impres­sion­nante, Nicolas Jarry, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, a reconnu qu’il avait tout simple­ment disputé l’un des meilleurs matchs de sa carrière.

« Je suis content de la façon dont j’ai conclu le match contre un adver­saire très diffi­cile comme Alcaraz. Je suis fier de mon travail sur le court et de la façon dont j’ai géré les diffé­rentes situa­tions et de la façon dont j’ai joué le tie‐break. J’ai fina­le­ment très bien joué et j’ai été très agressif. C’est l’un des meilleurs matches de ma carrière. C’est mon jeu et j’ai eu du mal à le trouver pendant la semaine. C’est le meilleur match dans lequel j’ai servi et c’était néces­saire contre quel­qu’un d’aussi bon que lui. Si je ne servais pas de cette manière, je n’au­rais aucune chance. »