Cameron Norrie, actuel 12ème mondial, est tête de série numéro deux dans le tableau du tournoi ATP 250 de Buenos Aires.

Le Britannique, plutôt à l’aise sur terre battue, comme il l’avait démontré à Lyon en rempor­tant le titre en 2022, est déter­miné à briller dans la capi­tale Argentine.

Il aura fort à faire si il veut aller loin dans ce tournoi car il y a beau­coup de spécia­listes de la surface et notam­ment Carlos Alcaraz.

Durant le média Day qui précède le début du tableau prin­cipal, le douzième joueur mondial a expliqué pour­quoi il aimait venir jouer en Amérique du Sud et appré­ciait beau­coup la cuisine locale.

« Ce que j’aime le plus en Argentine, c’est la viande, elle est déli­cieuse. Ce que j’aime le plus chez les Argentins, c’est leur passion. Ils aiment le tennis et le sport en général. Le simple fait d’être à Buenos Aires procure une sensa­tion spéciale » a expliqué la deuxième tête de série du tournoi.