Quelques jours seule­ment après une défaite cuisante dès le deuxième tour de l’ATP 500 de Rotterdam face à Pedro Martinez (6−4, 6–1), Holger Rune, qui a par la suite révélé être malade, s’est rapi­de­ment envolé pour l’Amérique du Sud où il va prendre part pour la première fois depuis trois ans à la mini tournée sur terre battue avec comme première étape l’Argentine et son ATP 250 de Buenos Aires.

Invité à s’ex­pli­quer sur ce choix alors qu’il aurait pu rester en Europe, le Danois a confirmé qu’il visait bien Roland‐Garros même si cette prochaine grande échéance parait encore un peu éloignée.

« Je me suis déjà entraîné une fois. Je suis arrivé ce (lundi) matin, donc je m’adapte aux condi­tions. La dernière fois que je suis venu ici, c’était il y a de nombreuses années, je suis donc un joueur complè­te­ment diffé­rent sur le circuit. Cette fois, je suis plus confiant. Je pense que c’est une excel­lente occa­sion de prendre confiance sur terre battue, main­te­nant en Argentine et à Rio la semaine prochaine. Cela n’a pas été facile. Il y a deux jours, j’étais à Rotterdam, je suis tombé malade après mon premier match, ce qui a rendu les choses encore plus diffi­ciles. J’ai réussi à récu­pérer donc je me sens bien. C’était mon programme cette année, c’est une tran­si­tion diffi­cile, mais j’ai joué la Coupe Davis. Je pensais pouvoir faire mieux à Rotterdam, mais je suis tombé malade. »