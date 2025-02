Avant l’en­trée en lice d’Holger Rune à Buenos Aires, face au local Mariano Navone, un jour­na­liste du média Olé a demandé au Danois ce qu’il lui manquait pour se rappro­cher du niveau de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« Je travaille constam­ment. Si je savais exac­te­ment ce dont j’ai besoin pour me rappro­cher de Sinner et Alcaraz, je serais déjà à ce niveau, donc c’est une bonne ques­tion. Nous essayons de trouver comment m’amé­liorer en perma­nence et j’ai confiance en ce processus. J’ai repris le travail avec mon ancien entraî­neur (Lars Christensen), ce qui me procure un grand senti­ment. J’ai l’im­pres­sion de jouer de mieux en mieux et d’amé­liorer mon jeu, donc je vais dans la bonne direction. »