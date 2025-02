Après avoir critiqué les courts de Buenois Aires après sa défaite face à Savone qui était plus que soutenu par son public, Holger Rune a décidé de faire descendre la pression.

Sur son compte X, il a donc fait un petit mea culpa pour que l’on ne se méprenne pas sur les raisons de sa défaite.

Looking back I think it was too early to play after my influenza last week. My shoulder was not working and the whole body seemed extre­mely vulne­rable . I will take the time and get proper rest now. When the body is not there , the brain shuts down and I am just very sorry I…