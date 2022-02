Forfait pour l’Open d’Australie à cause d’une bles­sure à la cheville, Casper Ruud a repris la compé­ti­tion sur terre battue à Buenos Aires. Il n’avait plus joué depuis l’ATP Cup, c’est‐à‐dire il y a plus d’un mois. Vainqueur en deux sets contre Roberto Carballes Baena (7–6(2), 6–3), le 8e mondial a parlé de ses sensa­tions après le match.

« C’est super d’être de retour sur le court. Je me sens évidem­ment un peu rouillé, mais je pense que j’ai bien commencé le match, j’ai fait quelques erreurs ici et là. Cela a coûté quelques breaks mais j’ai pu les récu­pérer. J’ai eu des moments plus diffi­ciles, des sets serrés et j’ai passé deux heures sur le court, c’est le meilleur début possible de la tournée améri­caine sur terre battue et j’ai hâte d’être à nouveau ici vendredi », a confié le Norvégien, satis­fait de son retour. Il va affronter Federico Coria vendredi en quarts de finale.