Redescendu cette semaine au‐delà de la 30e place mondiale (32e), ce qui ne lui était plus arrivé depuis le mois de septembre 2017, Diego Schwartzman a en plus de cela été dépassé par son compa­triote Francisco Cerundolo au classement.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse en marge du tournoi de Buenos Aires, l’an­cien 8e joueur mondial a reconnu que cette situa­tion ne le satis­fai­sait pas du tout.

« Quelle que soit la qualité de la rela­tion que j’ai avec lui, je ne suis pas du tout content d’avoir été dépassé au clas­se­ment par Francisco. Je lui souhaite le meilleur, mais je ne peux pas m’en réjouir. Je veux retrouver ma meilleure version et pour cela, j’ai besoin de jouer des matches qui me redonnent mon rythme de compé­ti­tion et ma confiance. Je sais que si mon tennis commence à fonc­tionner, je peux à nouveau être dans le top 10. »