Diego a toujours été un joueur très atta­chant. Ce qu’il vit en ce moment est très dur car comme il l’ex­plique il ne parvient pas à comprendre pour­quoi il n’est plus perfor­mant comme avant alors même qu’il a fait tous les efforts en pré‐saison pour être en forme. Son jeu basé en grande partie sur la comba­ti­vité n’a pas la même effi­ca­cité quand Diego gamberge, et c’est ce qui est entrain clai­re­ment de se passer. Battu par Zappata Mirales devant un public aussi groggy que lui (6−1, 6–3). L’Argentin est en danger mentalement.

Zona mixta de Diego Schwartzman 🇦🇷 Parte 1

El Peque total­mente honesto y sincero hablando de su mal momento. pic.twitter.com/Xo55oMbs32 — Lautaro Miranda (@LuckyLoserArg) February 17, 2023

« Il est diffi­cile de trouver une expli­ca­tion pour cette défaite. C’est une honte, pour toutes les personnes qui sont venues et ont essayé de m’aider d’une manière ou d’une autre. Tant ici qu’à Cordoba, pendant ces deux semaines, la réac­tion des gens à mon égard a été spec­ta­cu­laire, mais je ne leur ai rien donné en retour. Pendant ces deux semaines, on a envie de rendre un peu de cette affec­tion, d’être plus compé­titif. Mais la vérité est qu’au­jourd’hui le niveau est très bas, et je n’ar­rive pas à être compé­titif, ni avec l’aide des gens, ni avec une erreur de l’ad­ver­saire. C’est la réalité, je dois perdre des matchs que j’avais peut‐être l’ha­bi­tude de gagner. Il m’est diffi­cile de trouver une expli­ca­tion, et c’est aussi la raison de l’in­cer­ti­tude avec laquelle je joue »

On rappelle que Diego a perdu 11 de ses 12 derniers matches. Cette défaite va le faire redes­cendre à la 38ème place mondiale.