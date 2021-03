En diffi­culté sur ce début de saison (3 défaites pour 4 victoires avant cette semaine en 2021), Diego Schwartzman est revenu à son grand amour depuis la semaine dernière : la terre battue. Et plus parti­cu­liè­re­ment dans son Argentine natale. On peut dire que ça lui réussit ; à la faveur de sa victoire 6–2, 7–5 face à l’Espagnol Jaime Munar, le numéro neuf mondial s’est qualifié pour sa 3ème demi‐finale consé­cu­tive à Buenos Aires. S’il ne s’est encore jamais imposé dans « sa » ville, l’Argentin était ravi de son niveau de jeu, comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« C’était mon meilleur match depuis Roland‐Garros. J’ai bien joué, bien servi, je suis allé de l’avant et je l’ai cherché partout. » Prochaine étape, le Serbe Miomir Kecmanovic (42e), qu’il avait juste­ment battu à Paris. « Ce jour‐là, j’ai joué de la même manière qu’au­jourd’hui. Je ne sais pas si je vais pouvoir le refaire. Il va sûre­ment changer certaines choses. Ce sera un match diffi­cile. »