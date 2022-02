Tenant du titre à Buenos Aires, Diego Schwartzman s’est qualifié cette nuit pour les quarts de finale après un match accroché face à Jaume Munar (7–6(2), 7–6(4)). Désireux de conserver son titre sur un tournoi qui lui tient parti­cu­liè­re­ment à cœur, le 15e joueur mondial s’est exprimé en confé­rence de presse sur sa forme actuelle et son niveau de confiance.

« Pour moi, tous ces matchs sont des finales, et aujourd’hui (jeudi) j’ai dû me battre pour gagner car mon adver­saire a joué à un très bon niveau et j’ai vrai­ment apprécié le match. C’est toujours très diffi­cile de défendre un titre, mais j’es­père que ce sera mon tour. Cette année, le niveau est élevé, il y a de meilleurs joueurs, des défis plus complexes. Je dois d’abord me sentir au mieux de ma forme et je sais qu’en jouant un bon tennis, je peux gagner de nombreux matchs et faire très mal à mes adversaires. »