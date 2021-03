Ce titre chez lui à Buenos Aires lui tenait à coeur et cela s’est vu depuis le début de la semaine où Diego était appliqué et précis. En finale face au frère ainé de la famille Francisco Cerundolo, le lutin argentin n’a pas tremblé, il s’im­pose aisé­ment 6–1 , 6–2 et remporte le 4ème titre de sa carrière en 11 finales dispu­tées, ce qui ne présent pas un pour­cen­tage de réus­site très perfor­mant. Sa prochaine sortie est prévue dans une semaine à Acapulco au Mexique, un ATP500 où l’op­po­si­tion sera beau­coup plus dense que celle connue sur ses terres.