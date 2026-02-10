Dans un bel entretien accordé à La Nacion, Sebastian Baez évoque sa belle carrière. Forcément, il a été interrogé sur les deux monstres du circuit actuel : Alcaraz et Sinner.
« Ce sont deux joueurs totalement différents. Alcaraz a un talent, une habileté et une rébellion hors du commun ; une explosion de jambes terrible, une qualité de coups impressionnante. Ce sont des joueurs relativement grands et minces qui ont une mobilité rare et, en plus, une grande variété de coups. Avec Sinner, vous avez l’impression qu’il vous étouffe. Vous lui laissez une balle courte et il vous enfonce. Mais ensuite, il ne rate aucune balle, il ne rate aucun retour, il est tout le temps là, intense, défendant, alors il te provoque de différentes manières. Sinner est peut‐être plus prévisible, mais il est très… nous l’appelons Robotito. Il est très régulier et joue toujours au bon endroit. C’est une petite machine. Froid. Tactique »
Sebastian a affronté trois fois dans sa carrière Jannik Sinner, il est mené 3 à zéro.
Publié le mardi 10 février 2026 à 11:45