Dans un bel entre­tien accordé à La Nacion, Sebastian Baez évoque sa belle carrière. Forcément, il a été inter­rogé sur les deux monstres du circuit actuel : Alcaraz et Sinner.

« Ce sont deux joueurs tota­le­ment diffé­rents. Alcaraz a un talent, une habi­leté et une rébel­lion hors du commun ; une explo­sion de jambes terrible, une qualité de coups impres­sion­nante. Ce sont des joueurs rela­ti­ve­ment grands et minces qui ont une mobi­lité rare et, en plus, une grande variété de coups. Avec Sinner, vous avez l’im­pres­sion qu’il vous étouffe. Vous lui laissez une balle courte et il vous enfonce. Mais ensuite, il ne rate aucune balle, il ne rate aucun retour, il est tout le temps là, intense, défen­dant, alors il te provoque de diffé­rentes manières. Sinner est peut‐être plus prévi­sible, mais il est très… nous l’ap­pe­lons Robotito. Il est très régu­lier et joue toujours au bon endroit. C’est une petite machine. Froid. Tactique »

Sebastian a affronté trois fois dans sa carrière Jannik Sinner, il est mené 3 à zéro.