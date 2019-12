L’ATP 250 de Buenos Aires (10 au 16 février) pourra compter sur la présence de deux joueurs du Top 10 : Dominic Thiem et Matteo Berrettini. L’Autrichien retrouve un tournoi qui lui a souvent réussi avec deux titres (2016 et 2018) et une demi-finale en 2019 en seulement trois participations. L’Italien, lui, participera pour la première fois au tournoi argentin. La liste complète est disponible ci-dessous.

Buenos Aires field incl.

Dominic Thiem

Matteo Berrettini

Diego Schwartzman

Guido Pella

Cristian Garin

Laslo Djere

Albert Ramos-Vinolas

Pablo Cuevas

Juan Ignacio Londero

Casper Ruud

Nicolas Jarry

