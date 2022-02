Vainqueur de son premier tour face à Hugo Dellien ce lundi à Buenos Aires, Fernando Verdasco, 38 ans, est petit à petit en train de retrouver son meilleur niveau après une année 2021 marquée par les blessures.

Auteur d’une grosse prépa­ra­tion physique pendant l’in­ter­saison, l’Espagnol a du passer par la case Challenger derniè­re­ment afin de gagner en rythme et en confiance. Une situa­tion qui ne l’in­quiète pas plus que cela.

« Cela fait 18 ans que je ne joue que des tour­nois de haut niveau, donc la tran­si­tion a été diffi­cile. Mais j’ai dû l’ac­cepter, je me suis bien remis de mon coude et de mon genou et main­te­nant je suis en train de prendre un rythme et de gagner en confiance. Je pense que j’ai encore le tennis et l’énergie pour gagner des matchs sur le circuit ATP », a déclaré l’ac­tuel 201e joueur mondial.