L’Italien jouait sa 8ème finale de sa carrière. La première avait eu lieu en 2022. C’est d’ailleurs sa meilleure année puis­qu’il avait soulevé deux trophées. Depuis c’est un peu la catas­trophe avec 5 défaites de suites en finale. Une situa­tion qui peut vite devenir un problème. Dans le genre c’est le Tricolore Julien Benneteau qui détient un record avec 10 finales de suite perdues.

« Ce fut une soirée diffi­cile pour moi. Nous avons joué un match très intense, nous nous sommes battus jusqu’au dernier point. Mais au final, il n’y a qu’un seul vain­queur. Parfois, on gagne, d’autres fois, on apprend. J’espère que les choses iront mieux la semaine prochaine. Je pense que ce n’est qu’une ques­tion de temps avant que je ne remporte à nouveau un tournoi . J’ai gagné le dernier il y a trois ans, depuis, j’ai disputé quelques finales, mais je n’ai jamais réussi à gagner. J’espère que le prochain sera le bon »