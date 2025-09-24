L’Italien jouait sa 8ème finale de sa carrière. La première avait eu lieu en 2022. C’est d’ailleurs sa meilleure année puisqu’il avait soulevé deux trophées. Depuis c’est un peu la catastrophe avec 5 défaites de suites en finale. Une situation qui peut vite devenir un problème. Dans le genre c’est le Tricolore Julien Benneteau qui détient un record avec 10 finales de suite perdues.
« Ce fut une soirée difficile pour moi. Nous avons joué un match très intense, nous nous sommes battus jusqu’au dernier point. Mais au final, il n’y a qu’un seul vainqueur. Parfois, on gagne, d’autres fois, on apprend. J’espère que les choses iront mieux la semaine prochaine. Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que je ne remporte à nouveau un tournoi . J’ai gagné le dernier il y a trois ans, depuis, j’ai disputé quelques finales, mais je n’ai jamais réussi à gagner. J’espère que le prochain sera le bon »
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 09:41