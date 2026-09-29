Le retour rêvé pour Alejandro Davidovich Fokina.
Alors qu’il avait perdu ses cinq premières finales sur le circuit principal, l’Espagnol a décroché à Chengdu en Chine son deuxième titre après Majorque en juin dernier.
Le 28e joueur mondial est venu à bout en finale de Hubert Hurkacz (41e mondial), en sauvant quatre balles de set consécutives dans le tie‐break de la deuxième manche : 6–4, 7–6(7), en 1h47 de jeu.
Ce titre a une saveur particulière pour Davidovich Fokina, qui n’avait plus joué depuis le 16 juillet dernier à cause d’une blessure au dos. Il y a bien sûr fait référence lors de la cérémonie de remise des prix.
Alejandro Davidovich Fokina after beating Hurkacz in Chengdu final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 29, 2026
“First of all I want to congratulate Hubi and the team for this performance this tournament. He was playing very good. For sure he’s gonna be at his highest ranking as soon as possible. Man, you’re playing very… pic.twitter.com/hp4ysKKFRw
« Ce n’est pas facile de prononcer ce discours. J’ai été absent des tournois pendant trois mois et demi. J’étais blessé. Je tiens à dédier cette victoire à toute mon équipe, à ma famille et à ma femme. Ça n’a pas été facile. Je veux simplement les remercier. Ils m’ont apporté un soutien incroyable. Me soutenir au quotidien n’a pas été une mince affaire. J’ai passé deux mois à la maison, et je suis quelqu’un de très actif… Vous pouvez donc imaginer ce que ça a pu être. Mais nous avons déployé beaucoup d’efforts pour revenir plus forts… Pour que je sois au meilleur de ma forme. »
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 16:01