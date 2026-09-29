Le retour rêvé pour Alejandro Davidovich Fokina.

Alors qu’il avait perdu ses cinq premières finales sur le circuit prin­cipal, l’Espagnol a décroché à Chengdu en Chine son deuxième titre après Majorque en juin dernier.

Le 28e joueur mondial est venu à bout en finale de Hubert Hurkacz (41e mondial), en sauvant quatre balles de set consé­cu­tives dans le tie‐break de la deuxième manche : 6–4, 7–6(7), en 1h47 de jeu.

Ce titre a une saveur parti­cu­lière pour Davidovich Fokina, qui n’avait plus joué depuis le 16 juillet dernier à cause d’une bles­sure au dos. Il y a bien sûr fait réfé­rence lors de la céré­monie de remise des prix.

Alejandro Davidovich Fokina after beating Hurkacz in Chengdu final



“First of all I want to congra­tu­late Hubi and the team for this perfor­mance this tour­na­ment. He was playing very good. For sure he’s gonna be at his highest ranking as soon as possible. Man, you’re playing very… pic.twitter.com/hp4ysKKFRw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 29, 2026

« Ce n’est pas facile de prononcer ce discours. J’ai été absent des tour­nois pendant trois mois et demi. J’étais blessé. Je tiens à dédier cette victoire à toute mon équipe, à ma famille et à ma femme. Ça n’a pas été facile. Je veux simple­ment les remer­cier. Ils m’ont apporté un soutien incroyable. Me soutenir au quoti­dien n’a pas été une mince affaire. J’ai passé deux mois à la maison, et je suis quelqu’un de très actif… Vous pouvez donc imaginer ce que ça a pu être. Mais nous avons déployé beau­coup d’efforts pour revenir plus forts… Pour que je sois au meilleur de ma forme. »