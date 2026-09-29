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Davidovich Fokina, titré pour son retour : « Ce n’est pas facile de prononcer ce discours, vous pouvez imaginer pourquoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Le retour rêvé pour Alejandro Davidovich Fokina. 

Alors qu’il avait perdu ses cinq premières finales sur le circuit prin­cipal, l’Espagnol a décroché à Chengdu en Chine son deuxième titre après Majorque en juin dernier. 

Le 28e joueur mondial est venu à bout en finale de Hubert Hurkacz (41e mondial), en sauvant quatre balles de set consé­cu­tives dans le tie‐break de la deuxième manche : 6–4, 7–6(7), en 1h47 de jeu. 

Ce titre a une saveur parti­cu­lière pour Davidovich Fokina, qui n’avait plus joué depuis le 16 juillet dernier à cause d’une bles­sure au dos. Il y a bien sûr fait réfé­rence lors de la céré­monie de remise des prix. 

« Ce n’est pas facile de prononcer ce discours. J’ai été absent des tour­nois pendant trois mois et demi. J’étais blessé. Je tiens à dédier cette victoire à toute mon équipe, à ma famille et à ma femme. Ça n’a pas été facile. Je veux simple­ment les remer­cier. Ils m’ont apporté un soutien incroyable. Me soutenir au quoti­dien n’a pas été une mince affaire. J’ai passé deux mois à la maison, et je suis quelqu’un de très actif… Vous pouvez donc imaginer ce que ça a pu être. Mais nous avons déployé beau­coup d’efforts pour revenir plus forts… Pour que je sois au meilleur de ma forme. »

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 16:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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