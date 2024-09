Juncheng Shang risque de souvenir long­temps de cette journée.

Titré pour la première fois de sa carrière à seule­ment 19 ans sur l’ATP 250 de Chengdu, en Chine, le jeune local a réussi à dominer en finale l’ac­tuel 19e joueur mondial, Lorenzo Musetti, après un match d’une grande maîtrise : 7–6(4), 6–1, en 1h40.

Interrogé après son premier sacre, l’ac­tuel 55e joueur mondial a fait part de son émotion sous les encou­ra­geants du public chinois.

« C’est vrai­ment très spécial pour moi. Surtout de le faire à la maison. Les matchs ont été diffi­ciles cette semaine. J’ai joué un très bon tennis, je suis resté calme et dans l’en­semble, je suis très heureux d’être ici à Chengdu. Je pense que le premier set a été excellent. Nous avons tous les deux joué un tennis incroyable. J’ai eu un peu de mal physi­que­ment, pour être honnête. J’ai fait de très longs échanges et il a joué de bons points. Je servais pour le set et je me suis un peu tendu, mais il a saisi sa chance. Dans le tie‐break, je pense que j’ai juste gardé mon sang‐froid et j’ai écouté mon entraî­neur avec calme. J’ai essayé de corriger mon service et mon coup droit. Je suis contente que ça ait marché et que le deuxième set se soit déroulé un peu mieux. »