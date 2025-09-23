Il était le grand favori, il s’est procuré deux balles de match, il a remporté plus de points que son adver­saire, a réussi plus de coups gagnants et moins de fautes directes, et pour­tant, Lorenzo Musetti s’est incliné en finale de l’ATP 250 de Chengdu ce mardi.

Opposé au qualifié chilien, Alejandro Tabilo, en grande diffi­culté ces derniers mois, l’Italien a mordu la pous­sière pour la cinquième fois de suite en finale ATP : 3–6, 6–2, 6–7(5), après 2h40 de jeu.

Inconsolable après cette nouvelle défaite sur la dernière marche, l’ac­tuel 9e joueur mondial n’a pas pu retenir ses larmes, sur son banc, quelques secondes après la rencontre.

Le lacrime di Lorenzo Musetti dopo la finale persa a Chengdu con due match point mancati : è la settima finale conse­cu­tiva persa da Musetti, che non vince un titolo ATP da quasi tre anni 💔 pic.twitter.com/Lgxgg3n0hX — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) September 23, 2025

Une émotion forcé­ment contraire à celle ressentie par Tabilo qui revient de loin après avoir chuté à la 126e place le mois dernier. Il sera 72e lundi prochain.