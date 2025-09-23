AccueilATPATP - ChengduLorenzo Musetti incapable de retenir ses larmes après une nouvelle défaite en...
ATP - Chengdu

Lorenzo Musetti inca­pable de retenir ses larmes après une nouvelle défaite en finale

Thomas S
Par Thomas S

-

281

Il était le grand favori, il s’est procuré deux balles de match, il a remporté plus de points que son adver­saire, a réussi plus de coups gagnants et moins de fautes directes, et pour­tant, Lorenzo Musetti s’est incliné en finale de l’ATP 250 de Chengdu ce mardi.

Opposé au qualifié chilien, Alejandro Tabilo, en grande diffi­culté ces derniers mois, l’Italien a mordu la pous­sière pour la cinquième fois de suite en finale ATP : 3–6, 6–2, 6–7(5), après 2h40 de jeu. 

Inconsolable après cette nouvelle défaite sur la dernière marche, l’ac­tuel 9e joueur mondial n’a pas pu retenir ses larmes, sur son banc, quelques secondes après la rencontre. 

Une émotion forcé­ment contraire à celle ressentie par Tabilo qui revient de loin après avoir chuté à la 126e place le mois dernier. Il sera 72e lundi prochain. 

Publié le mardi 23 septembre 2025 à 18:40

