Il était le grand favori, il s’est procuré deux balles de match, il a remporté plus de points que son adversaire, a réussi plus de coups gagnants et moins de fautes directes, et pourtant, Lorenzo Musetti s’est incliné en finale de l’ATP 250 de Chengdu ce mardi.
Opposé au qualifié chilien, Alejandro Tabilo, en grande difficulté ces derniers mois, l’Italien a mordu la poussière pour la cinquième fois de suite en finale ATP : 3–6, 6–2, 6–7(5), après 2h40 de jeu.
Inconsolable après cette nouvelle défaite sur la dernière marche, l’actuel 9e joueur mondial n’a pas pu retenir ses larmes, sur son banc, quelques secondes après la rencontre.
Le lacrime di Lorenzo Musetti dopo la finale persa a Chengdu con due match point mancati : è la settima finale consecutiva persa da Musetti, che non vince un titolo ATP da quasi tre anni 💔 pic.twitter.com/Lgxgg3n0hX— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) September 23, 2025
Une émotion forcément contraire à celle ressentie par Tabilo qui revient de loin après avoir chuté à la 126e place le mois dernier. Il sera 72e lundi prochain.
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 18:40