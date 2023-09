Quelques minutes après avoir remporté un 21e titre en carrière sur l’ATP 250 de Chengdu, Alexander Zverev, diffi­cile vain­queur du Russe Roman Safiullin en finale, n’a pas manqué de rendre hommage à ce coriace adver­saire qu’il connaît depuis le circuit junior.

« Félicitations Roman. Tu as joué un tennis incroyable pendant cette semaine. Nous nous sommes souvent affrontés en juniors, chez les moins de 14 ans et les moins de 18 ans. C’est formi­dable de voir comment nous avons grandi ensemble et le chemin parcouru. Si tu conti­nues à jouer comme ça, tu peux être dans le top 20. Tu es l’uns des joueurs les plus dange­reux que j’aie jamais rencon­trés. J’ai joué un excellent tennis cette semaine et tout d’un coup, je suis arrivé aujourd’hui sur le court et je n’avais abso­lu­ment aucune idée de ce qu’il fallait faire pendant un set et demi… Je te souhaite, à toi et à ton équipe, tout ce qu’il y a de mieux. »