Adrian Mannarino s’est accroché comme il a pu cette nuit face à Jannik Sinner.

Le Français n’a pas démé­rité lors de sa défaite contre l’Italien, comme en témoigne le score serré : 6–4, 7–6.

Il est revenu, lors d’une confé­rence de presse relayée par le journal l’Equipe, sur la pres­ta­tion et le niveau de son adversaire :

« Même si ça faisait long­temps que je ne l’avais pas joué, je l’avais vu jouer, notam­ment à Roland‐Garros. Je l’avais aussi vu s’en­traîner en bord de court. C’est vrai qu’il est passé dans une autre dimen­sion. Il frappe vrai­ment très bien la balle, il met constam­ment la pres­sion. Même quand il rate un peu, on n’a jamais l’im­pres­sion de pouvoir prendre ses marques. Je ne sais pas si c’est tout le temps pareil, mais chaque fois qu’il a eu besoin de sortir un bon service, de faire un bon coup, il l’a fait. Peut‐être que je ne lui ai pas assez mis la pres­sion ou qu’il ne se sentait pas en danger, mais il est resté assez relax. Il a vrai­ment bien joué chaque fois que c’était impor­tant et ça a fait la différence. »

Adrian ne tarit pas d’éloges sur le numéro un mondial, contre qui il ne s’est jamais imposé en quatre rencontres.

En effet, Sinner a fini par s’im­poser lors du tie‐break du second set, concluant la rencontre par deux aces.

Une régu­la­rité au service peut‐être retrouvée pour le numéro un mondial, qui avait dû réserver un court d’en­traî­ne­ment pour travailler spéci­fi­que­ment son service lors de son précé­dent tour.