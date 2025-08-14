Adrian Mannarino s’est accroché comme il a pu cette nuit face à Jannik Sinner.
Le Français n’a pas démérité lors de sa défaite contre l’Italien, comme en témoigne le score serré : 6–4, 7–6.
Il est revenu, lors d’une conférence de presse relayée par le journal l’Equipe, sur la prestation et le niveau de son adversaire :
« Même si ça faisait longtemps que je ne l’avais pas joué, je l’avais vu jouer, notamment à Roland‐Garros. Je l’avais aussi vu s’entraîner en bord de court. C’est vrai qu’il est passé dans une autre dimension. Il frappe vraiment très bien la balle, il met constamment la pression. Même quand il rate un peu, on n’a jamais l’impression de pouvoir prendre ses marques. Je ne sais pas si c’est tout le temps pareil, mais chaque fois qu’il a eu besoin de sortir un bon service, de faire un bon coup, il l’a fait. Peut‐être que je ne lui ai pas assez mis la pression ou qu’il ne se sentait pas en danger, mais il est resté assez relax. Il a vraiment bien joué chaque fois que c’était important et ça a fait la différence. »
Adrian ne tarit pas d’éloges sur le numéro un mondial, contre qui il ne s’est jamais imposé en quatre rencontres.
En effet, Sinner a fini par s’imposer lors du tie‐break du second set, concluant la rencontre par deux aces.
Une régularité au service peut‐être retrouvée pour le numéro un mondial, qui avait dû réserver un court d’entraînement pour travailler spécifiquement son service lors de son précédent tour.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 09:09