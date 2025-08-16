On se souvient de Novak Djokovic, qui avait tota­le­ment déchiré son maillot après sa victoire contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati 2023.

Tombeur d’Andrey Rublev en quarts de finale dans l’Ohio (6−3, 4–6, 7–5), l’Espagnol a bien failli l’imiter. Pris par l’intensité de sa victoire, Alcaraz a commencé à tirer sur son t‑shirt… avant de se raviser. Il a fina­le­ment relâché toute la pres­sion dans une explo­sion de joie : poings serrés et un grand ‘¡Vamos!’ lancé vers son clan.

Pour une place en finale, le numéro 2 mondial affron­tera Alexander Zverev, impres­sion­nant contre Ben Shelton.