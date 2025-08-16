On se souvient de Novak Djokovic, qui avait totalement déchiré son maillot après sa victoire contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati 2023.
Tombeur d’Andrey Rublev en quarts de finale dans l’Ohio (6−3, 4–6, 7–5), l’Espagnol a bien failli l’imiter. Pris par l’intensité de sa victoire, Alcaraz a commencé à tirer sur son t‑shirt… avant de se raviser. Il a finalement relâché toute la pression dans une explosion de joie : poings serrés et un grand ‘¡Vamos!’ lancé vers son clan.
Look at what it means ! 💪 @carlosalcaraz #CincyTennis pic.twitter.com/N8LVDpq1O5— Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2025
Pour une place en finale, le numéro 2 mondial affrontera Alexander Zverev, impressionnant contre Ben Shelton.
Publié le samedi 16 août 2025 à 08:40