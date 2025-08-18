Auteur d’un geste de grande classe après l’abandon de Jannik Sinner, survenu après seule­ment 23 minutes de jeu en finale du Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz s’est adressé à son rival avec beau­coup d’empathie lors de la céré­monie de remise des prix.

« Come back stronger » 💪



« Comme tu l’as dit, Jannik, ce n’est pas comme ça que je veux gagner des matchs, remporter un trophée. Je dois juste te dire que je suis désolé. Je sais et je comprends ce que tu peux ressentir en ce moment. Tout ce que je peux dire… comme je l’ai dit à maintes reprises, tu es vrai­ment un cham­pion. Je suis sûr que tu vas revenir plus fort après cette épreuve. Tu l’as toujours fait. C’est ce que font les vrais cham­pions. Tu en es vrai­ment un. Je suis désolé et reviens plus fort. »