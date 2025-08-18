AccueilATPATP - CincinnatiAlcaraz à Sinner après son abandon en finale : "Je dois juste...
ATP - Cincinnati

Alcaraz à Sinner après son abandon en finale : « Je dois juste te dire que je suis désolé. Je sais et je comprends ce que tu peux ressentir en ce moment »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1

Auteur d’un geste de grande classe après l’abandon de Jannik Sinner, survenu après seule­ment 23 minutes de jeu en finale du Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz s’est adressé à son rival avec beau­coup d’empathie lors de la céré­monie de remise des prix. 

« Comme tu l’as dit, Jannik, ce n’est pas comme ça que je veux gagner des matchs, remporter un trophée. Je dois juste te dire que je suis désolé. Je sais et je comprends ce que tu peux ressentir en ce moment. Tout ce que je peux dire… comme je l’ai dit à maintes reprises, tu es vrai­ment un cham­pion. Je suis sûr que tu vas revenir plus fort après cette épreuve. Tu l’as toujours fait. C’est ce que font les vrais cham­pions. Tu en es vrai­ment un. Je suis désolé et reviens plus fort. »

Publié le lundi 18 août 2025 à 22:10

Article précédent
Sinner, après son abandon en finale contre Alcaraz : « Je sais que certains d’entre vous devaient peut‐être travailler ou faire autre chose un lundi, alors je suis vrai­ment désolé »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.