De retour à Cincinnati un mois après sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon, Carlos Alcaraz s’est qualifié en huitièmes de finale grâce à sa victoire contre le 72e mondial, Hamad Medjedovic : 6–4, 6–4. Et il sait qu’il peut encore monter en puissance dans les prochains jours.
« There must be some days where you’re just not feeling great before your matches. How do you do this, how do you keep winning?«
« Je dis toujours que la saison est très longue, avec beaucoup de matchs et beaucoup de tournois. Dans plus de la moitié des matchs que nous jouons, on ne se sent pas très bien. Il faut rester positif et simplement jouer le meilleur tennis possible ce jour‐là. Je suis vraiment heureux de pouvoir jouer mon meilleur tennis dans des matchs très difficiles, même si je ne me sens pas au mieux de ma forme. Je suis simplement heureux et fier de cela, car c’est quelque chose sur lequel je travaille », a déclaré le numéro 2 mondial qui affrontera l’Italien Lucas Nardi (98e mondial) pour une place en quarts de finale.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 08:16