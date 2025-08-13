De retour à Cincinnati un mois après sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon, Carlos Alcaraz s’est qualifié en huitièmes de finale grâce à sa victoire contre le 72e mondial, Hamad Medjedovic : 6–4, 6–4. Et il sait qu’il peut encore monter en puis­sance dans les prochains jours.

« Je dis toujours que la saison est très longue, avec beau­coup de matchs et beau­coup de tour­nois. Dans plus de la moitié des matchs que nous jouons, on ne se sent pas très bien. Il faut rester positif et simple­ment jouer le meilleur tennis possible ce jour‐là. Je suis vrai­ment heureux de pouvoir jouer mon meilleur tennis dans des matchs très diffi­ciles, même si je ne me sens pas au mieux de ma forme. Je suis simple­ment heureux et fier de cela, car c’est quelque chose sur lequel je travaille », a déclaré le numéro 2 mondial qui affron­tera l’Italien Lucas Nardi (98e mondial) pour une place en quarts de finale.