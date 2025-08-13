AccueilATPATP - CincinnatiAlcaraz, après sa qualification en 8es de finale : "Je dis toujours...
ATP - Cincinnati

Alcaraz, après sa quali­fi­ca­tion en 8es de finale : « Je dis toujours que la saison est très longue et que dans plus de la moitié des matchs que nous jouons, on ne se sent pas très bien »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

3

De retour à Cincinnati un mois après sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon, Carlos Alcaraz s’est qualifié en huitièmes de finale grâce à sa victoire contre le 72e mondial, Hamad Medjedovic : 6–4, 6–4. Et il sait qu’il peut encore monter en puis­sance dans les prochains jours. 

« Je dis toujours que la saison est très longue, avec beau­coup de matchs et beau­coup de tour­nois. Dans plus de la moitié des matchs que nous jouons, on ne se sent pas très bien. Il faut rester positif et simple­ment jouer le meilleur tennis possible ce jour‐là. Je suis vrai­ment heureux de pouvoir jouer mon meilleur tennis dans des matchs très diffi­ciles, même si je ne me sens pas au mieux de ma forme. Je suis simple­ment heureux et fier de cela, car c’est quelque chose sur lequel je travaille », a déclaré le numéro 2 mondial qui affron­tera l’Italien Lucas Nardi (98e mondial) pour une place en quarts de finale.

Publié le mercredi 13 août 2025 à 08:16

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters/WTA 1000 de Cincinnati en direct !
Article suivant
Mannarino, avant d’affronter Sinner : « Je me disais qu’il allait bientôt falloir que j’arrête »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.