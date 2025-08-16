Carlos Alcaraz a eu chaud cette nuit face à Rublev.
La preuve : sa célébration intense après la poignée de main avec son adversaire du jour.
Dans des propos relayés par nos confrères de Punto de Break, l’Espagnol est revenu sur un facteur clé de sa victoire : sa positivité.
« J’ai gardé un état d’esprit positif tout au long de la journée, malgré quelques moments de déconcentration. Perdre sa concentration face à un joueur comme Rublev peut coûter le match. Au troisième set, alors que je servais pour la victoire, je n’ai pas passé mon premier service, mais à ce moment‐là, je suis resté fort et positif, et c’est ce dont je suis le plus fier. »
En effet, dans le 3ᵉ set, alors qu’il servait pour conclure à 5–3, l’Espagnol s’est fait debreaker contre toute attente. Il a dû patienter jusqu’à 5–5 pour refaire la différence et conclure sur son service.
Carlitos devra cependant hausser son niveau de concentration sur toute la durée de son match contre l’Allemand Alexander Zverev, tombeur de l’homme en forme, Ben Shelton.
Une place en finale du Masters 1000 de Cincinnati est en jeu pour les numéros 2 et 3 mondiaux, avec en perspective la possibilité d’y retrouver Sinner ou Atmane.
