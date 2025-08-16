AccueilATPATP - CincinnatiAlcaraz après sa qualification en demi-finales : "Perdre sa concentration face à...
ATP - Cincinnati

Alcaraz après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « Perdre sa concen­tra­tion face à un joueur comme Rublev peut coûter le match »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

Carlos Alcaraz a eu chaud cette nuit face à Rublev.

La preuve : sa célé­bra­tion intense après la poignée de main avec son adver­saire du jour.

Dans des propos relayés par nos confrères de Punto de Break, l’Espagnol est revenu sur un facteur clé de sa victoire : sa positivité.

« J’ai gardé un état d’esprit positif tout au long de la journée, malgré quelques moments de décon­cen­tra­tion. Perdre sa concen­tra­tion face à un joueur comme Rublev peut coûter le match. Au troi­sième set, alors que je servais pour la victoire, je n’ai pas passé mon premier service, mais à ce moment‐là, je suis resté fort et positif, et c’est ce dont je suis le plus fier. »

En effet, dans le 3ᵉ set, alors qu’il servait pour conclure à 5–3, l’Espagnol s’est fait debreaker contre toute attente. Il a dû patienter jusqu’à 5–5 pour refaire la diffé­rence et conclure sur son service.

Carlitos devra cepen­dant hausser son niveau de concen­tra­tion sur toute la durée de son match contre l’Allemand Alexander Zverev, tombeur de l’homme en forme, Ben Shelton.

Une place en finale du Masters 1000 de Cincinnati est en jeu pour les numéros 2 et 3 mondiaux, avec en pers­pec­tive la possi­bi­lité d’y retrouver Sinner ou Atmane.

Publié le samedi 16 août 2025 à 14:22

