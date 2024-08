S’il y a bien une chose à laquelle on ne s’at­ten­dait pas, c’était bien de voir Gaël Monfils battre Carlos Alcaraz dès son entrée en lice à Cincinnati.

Et pour­tant, Gaël a sorti un bon match face à un Espagnol qui semblait complè­te­ment déso­rienté, en témoigne le geste complè­te­ment impro­bable dont il a été coupable pendant cette rencontre.

Alcaraz ne sentait pas le jeu et semblait tout simple­ment pressé de partir. Comme il l’a expliqué plus tard, c’était selon lui le pire match de sa carrière.

« Honnêtement, c’était très très dur pour moi. J’avais l’im­pres­sion que c’était le pire match de ma carrière. Je ne pouvais pas , je ne pouvais pas jouer, honnê­te­ment. Je me suis très bien entraîné ici dans ce tournoi. Les jours précé­dents, je me sentais bien, je frap­pais la balle clai­re­ment, vous savez, je bougeais bien. Probablement, J’avais la sensa­tion que sur le court central, c’était un sport diffé­rent que sur les autres court . Les balles étaient plus rapides sur le court central, rebon­dis­sant beau­coup, beau­coup plus que sur les autres courts. »