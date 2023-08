Carlos Alcaraz apprend vite. Très vite. Il l’a déjà montré depuis le début de sa carrière et il l’af­firme lui‐même à travers cette décla­ra­tion en confé­rence de presse avant le début du Masters 1000 de Cincinnati, qui inter­vient seule­ment trois jours après sa défaite contre Tommy Paul en quarts de finale à Toronto.

« Je sais que j’ai beau­coup de choses à améliorer ici et je suis très motivé pour le faire. Je sais que je dois surmonter mes mauvais senti­ments de la semaine dernière et faire mieux. J’ai beau­coup appris de ma défaite et, en général, de tous les matchs que j’ai joués à Toronto, alors j’es­père mettre tout ça pratique maintenant. »