Si Carlos Alcaraz ne prend aucun adver­saire de haut, il ne s’at­ten­dait peut‐être pas à un match aussi diffi­cile contre l’éton­nant Max Purcell (70e) en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Pour rappel, l’Australien n’avait jamais battu un top 10 avant ce tournoi et sa victoire contre Casper Ruud au 2e tour.

Mais le numéro 1 mondial a dû s’employer en trois heures et 2h15 de jeu pour venir à bout de l’of­fensif austra­lien : 4–6, 6–3, 6–4. Un peu décon­centré à certains moments dans le premier set, Alcaraz s’est montré plus patient et appliqué ensuite pour gérer les nombreuses montées au filet de Purcell.

« C’était dur. Il a très bien, très bien servi. Il joue très bien au filet aussi. J’ai bien terminé, j’ai bien retourné. La clef aujourd’hui, c’était juste­ment de bien retourner face à ce joueur là. Je suis très heureux de faire ma septième demie cette saison », a déclaré à la fin du match l’Espagnol qui retrou­vera Hubert Hurkacz en demies. Le Polonais a battu Alexei Popyrin en deux sets 6–1, 7–6(8).