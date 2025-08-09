AccueilATPATP - CincinnatiAlcaraz connaît son adversaire pour son entrée en lice
Lorsque le tirage au sort est tombé mercredi, les obser­va­teurs ont pu constater que le parcours du prodige espa­gnol, s’il doit aller au bout, ne sera pas de tout repos comparé à celui de son rival Sinner.

Alors qu’il s’est récem­ment exprimé sur sa riva­lité avec Jannik Sinner, on connaît désor­mais son premier adver­saire dans l’Ohio.

En effet, il rencon­trera lors de son premier tour le Bosnien Damir Dzumhur, contre qui il s’était imposé en 4 sets lors de son titre à Roland‐Garros.

Un premier tour qui semble tout de même abor­dable, avant d’affronter le vain­queur du match Medjedovic–Griekspoor.

Publié le samedi 9 août 2025 à 13:15

