Lorsque le tirage au sort est tombé mercredi, les obser­va­teurs ont pu constater que le parcours du prodige espa­gnol, s’il doit aller au bout, ne sera pas de tout repos comparé à celui de son rival Sinner.

Alors qu’il s’est récem­ment exprimé sur sa riva­lité avec Jannik Sinner, on connaît désor­mais son premier adver­saire dans l’Ohio.

Carlos Alcaraz will start his campaign in Cincinnati against Damir Dzumhur.



En effet, il rencon­trera lors de son premier tour le Bosnien Damir Dzumhur, contre qui il s’était imposé en 4 sets lors de son titre à Roland‐Garros.

Un premier tour qui semble tout de même abor­dable, avant d’affronter le vain­queur du match Medjedovic–Griekspoor.