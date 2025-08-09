Lorsque le tirage au sort est tombé mercredi, les observateurs ont pu constater que le parcours du prodige espagnol, s’il doit aller au bout, ne sera pas de tout repos comparé à celui de son rival Sinner.
Alors qu’il s’est récemment exprimé sur sa rivalité avec Jannik Sinner, on connaît désormais son premier adversaire dans l’Ohio.
En effet, il rencontrera lors de son premier tour le Bosnien Damir Dzumhur, contre qui il s’était imposé en 4 sets lors de son titre à Roland‐Garros.
Un premier tour qui semble tout de même abordable, avant d’affronter le vainqueur du match Medjedovic–Griekspoor.
Publié le samedi 9 août 2025 à 13:15