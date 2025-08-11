Pour son premier match depuis sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon, le 13 juillet dernier, Carlos Alcaraz s’est imposé face à Damir Dzumhur (56e mondial) en 32es de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 6–1, 2–6, 6–3, en 1h43 de jeu.
Malgré la victoire, le numéro 2 mondial n’est pas apparu très satisfait de sa performance.
« Beaucoup de bonnes sensations, beaucoup de mauvaises sensations… Tout ce que je peux dire, c’est que je suis heureux d’avoir remporté la victoire au final… Je vais essayer de retrouver ma confiance demain. C’était un peu difficile aujourd’hui. Damir joue un tennis très intelligent et je dois être très concentré et prêt pour cela. Je vais me reposer pour retrouver ma confiance et j’espère être prêt pour le prochain tour », a déclaré l’Espagnol lors de l’interview sur le court.
Alcaraz after bearing Dzumhur in Cincinnati
« A lot of good feelings, a lot of bad feelings… all I can say is happy to get the win at the end… I will try to have my confidence back tomorrow. It was a little bit tricky today. Damir…
Pour une place en huitièmes de finale, Alcaraz affrontera le Serbe Hamad Medjedovic (72e mondial).
Publié le lundi 11 août 2025 à 08:19