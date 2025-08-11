AccueilATPATP - CincinnatiAlcaraz honnête après son retour victorieux : "C'était un peu difficile. Tout...
Alcaraz honnête après son retour victo­rieux : « C’était un peu diffi­cile. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis heureux d’avoir gagné au final »

Pour son premier match depuis sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon, le 13 juillet dernier, Carlos Alcaraz s’est imposé face à Damir Dzumhur (56e mondial) en 32es de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 6–1, 2–6, 6–3, en 1h43 de jeu. 

Malgré la victoire, le numéro 2 mondial n’est pas apparu très satis­fait de sa performance. 

« Beaucoup de bonnes sensa­tions, beau­coup de mauvaises sensa­tions… Tout ce que je peux dire, c’est que je suis heureux d’avoir remporté la victoire au final… Je vais essayer de retrouver ma confiance demain. C’était un peu diffi­cile aujourd’hui. Damir joue un tennis très intel­li­gent et je dois être très concentré et prêt pour cela. Je vais me reposer pour retrouver ma confiance et j’es­père être prêt pour le prochain tour », a déclaré l’Espagnol lors de l’in­ter­view sur le court.

Pour une place en huitièmes de finale, Alcaraz affron­tera le Serbe Hamad Medjedovic (72e mondial).

